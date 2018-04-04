Жильцам Кулибина, 10 предлагают переехать в санаторий им. Володарского

В Пензе введен режим ЧС. Такое решение было принято на экстренном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности после того, как 3 апреля обрушилась часть кирпичной кладки и кровли пятиэтажки на Кулибина, 10. В связи с этим освободить жилые помещения пензенцы должны в ближайшее время.

Пока одни буквально на пальцах перечисляют, что осталось перевезти, у других квартиры больше похожи на склад. В мешки и коробки вещи складывали в срочном порядке. Поторопиться пензенцев заставило очередное обрушение, которое произошло 3 апреля вечером в доме на Кулибина,10. С верхних этажей здания рухнул угол торцевой части кирпичной стены и кровли.

«Вчера вечером сказали, что надо переезжать. В общежитии - 500 человек. Как можно за пять минут всех переселить? Понимаю, они выполняли свою работу, но мы тоже люди», - рассказала жительница дома Нина Азанкова.

«На груз-такси будем перевозить, машину выдали и грузчиков», - сказала жительница дома Елена Горохова.

Освободить жилые помещения в кротчайшие сроки должны все жители - это требование режима чрезвычайной ситуации. В доме, признанном аварийным еще в 2015 году, сейчас находиться крайне опасно, обрушения могут случиться снова, причем в любом месте.

Людям предлагают переехать в санаторий имени Володарского в Ахунах. Там хватит места всем нуждающимся. Из городского бюджета направят средства на трехразовое питание переселенцев. И взрослых, и детей готовы перевозить до места работы и учебы бесплатно. Пункт временного размещения осмотрели все желающие.

«Лучше туда, конечно, вопросов нет. Временно, это все понятно, но хотя бы условия оптимальные, не такие, как в маневренном фонде. Зачем я должна ехать в девять метров, когда у меня здесь 17. Даже не смогу расставить мебель, телевизор», - отметила жительница дома Ольга Казакова.

И все-таки разместиться в санатории жильцы разрушающейся пятиэтажки смогут до тех пор, пока не будут готовы квартиры маневренного фонда. На сегодня все резервы исчерпаны, после расселения людей с Ударной, 35.

«Делаем ревизию жилого фонда. Вместе с тем, мы обратились в правительство области для того, чтобы они оказали помощь помещениями. Сейчас рассматриваются несколько вариантов. В маневренный фонд обратились 42 семьи», - сказал глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.



Чтобы избежать несчастных случаев в доме отключат газ, и электричество. Огороженная территория - под охраной, движение на участке ограничено, а в здании введен пропускной режим.