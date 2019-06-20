20 июня 2019, 12:03Общество

Жестоко избили. Пензячка ищет дом искалеченному котенку

Жительница Пензы рассказала в Сети о котенке, которого жестоко избили.

Фотографии малыша женщина опубликовала в группе соцсети «ВКонтакте». Она рассказала, что нашла котенка на улице.

«Помогите, пожалуйста, найти передержку либо сразу дом малышу. У котенка больные глазки и задние лапки плохо ходят. Очевидцы рассказали, что его жестоко избили», - добавила пензячка.

Информацию о котенке можно узнать здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/black_pnz

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