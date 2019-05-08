Жесткое ДТП произошло в Константиновке. ВИДЕО

Пользователь опубликовывал в Сети видеозапись с места ДТП, которое произошло под Пензой.

Пост появился в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте» 7 мая. Очевидец проезжал мимо в шесть часов вечера.

На кадрах видна искореженная легковушка, у машины сильно помяты двери, капот, в салоне сработала подушка безопасности. Есть ли еще участники аварии, неизвестно, на видео их не наблюдается. На момент съемки на месте работала реанимация и сотрудники ГИБДД.

Официальных данных о произошедшем нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».