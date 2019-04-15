Женские врачи будут работать для пензячек в субботу

Жительниц Пензенской области приглашают на прием к акушерам-гинекологам, онкологам и на проведение маммографии в субботу.

Прием пройдет 20 апреля в женских консультациях и поликлиниках по месту жительства, сообщили в пресс-службе областного минздрава.

Женщины из областного центра смогут записаться на прием по телефону: 999-130. А жительницам районов придется обратиться в регистратуры местных больниц, пишет ИА «Пенза-Пресс».