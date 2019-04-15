Женские врачи будут работать для пензячек в субботу

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15 апреля 2019, 16:38Общество
Жительниц Пензенской области приглашают на прием к акушерам-гинекологам, онкологам и на проведение маммографии в субботу.
Прием пройдет 20 апреля в женских консультациях и поликлиниках по месту жительства, сообщили в пресс-службе областного минздрава.
Женщины из областного центра смогут записаться на прием по телефону: 999-130. А жительницам районов придется обратиться в регистратуры местных больниц, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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