09 января 2017, 16:01Криминал Женщину, убившую подругу в ахунском лесу, осудили В Пензе вынесли приговор 34-летней местной жительнице за убийство знакомой.

В пресс-службе областной прокуратуры напомнили, что 7 сентября в ахунском лесу был обнаружен труп молодой женщины с признаками насильственной смерти.

В совершении преступления обвинили 34-летнюю знакомую погибшей.

В результате суд признал ее виновной и назначил ей наказание в виде 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

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