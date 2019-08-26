26 августа 2019, 15:06Происшествия

Женщина погибла в тройном ДТП в центре Пензы

В Пензе на улице Володарского столкнулись три автомобиля. По факту аварии проводится проверка.

ВАЗ-2108, Datsun on-DO и Lifan Solano не поделили дорогу в начале пятого часа утра 24 августа напротив дома №92. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

В результате аварии травмы получили две 70-летние пассажирки автомобиля отечественного производства. Женщин госпитализировали, впоследствии одна из них умерла в больнице.

Все обстоятельства ДТП и его причины выясняют сотрудники ГИБДД, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - ttps://yandex.ru/maps/49/penza/?l=stv%2Csta&ll=45.016167%2C53.200765&mode=search&ol=geo&ouri=ymapsbm1%3A%2F%2Fgeo%3Fll%3D45.015896%252C53.200809%26spn%3D0.001000%252C0.001000%26text%3D%25D0%25A0%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2581%25D0%25B8%25D1%258F%252C%2520%25D0%259F%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B7%25D0%25B0%252C%2520%25D1%2583%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2586%25D0%25B0%2520%25D0%2592%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%252C%252092%2520&panorama%5Bdirection%5D=227.329685%2C-4.493008&panorama%5Bfull%5D=true&panorama%5Bpoint%5D=45.016330%2C53.201272&panorama%5Bspan%5D=120.000000%2C59.311269&source=wizgeo&utm_medium=maps-desktop&utm_source=serp&z=19

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