Женщина погибла в тройном ДТП в центре Пензы

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26 августа 2019, 15:06Происшествия
В Пензе на улице Володарского столкнулись три автомобиля. По факту аварии проводится проверка.
ВАЗ-2108, Datsun on-DO и Lifan Solano не поделили дорогу в начале пятого часа утра 24 августа напротив дома №92. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
В результате аварии травмы получили две 70-летние пассажирки автомобиля отечественного производства. Женщин госпитализировали, впоследствии одна из них умерла в больнице.
Все обстоятельства ДТП и его причины выясняют сотрудники ГИБДД, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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