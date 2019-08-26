Женщина погибла в тройном ДТП в центре Пензы

В Пензе на улице Володарского столкнулись три автомобиля. По факту аварии проводится проверка.

ВАЗ-2108, Datsun on-DO и Lifan Solano не поделили дорогу в начале пятого часа утра 24 августа напротив дома №92. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

В результате аварии травмы получили две 70-летние пассажирки автомобиля отечественного производства. Женщин госпитализировали, впоследствии одна из них умерла в больнице.

Все обстоятельства ДТП и его причины выясняют сотрудники ГИБДД, пишет ИА «Пенза-Пресс».