Женщина избила пенсионера и оставила его умирать на снегу

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17 апреля 2019, 14:36Криминал
28-летнюю жительницу поселка Тамала Пензенской области осудили за причинение смерти мужчине, незаконное проникновение в дом и кражу.
Как сообщили в пресс-службе областного СУ СКР, 24 декабря женщина пришла к подруге, чтобы выпить. В это время на кухне лежал пьяный 66-летний местный житель. Хозяйка дома рассказала гостье, что пустила его домой, а после попросила уйти. В ответ пенсионер накричал на нее.
Подруга решила наказать незваного гостя и избила его. После приятельницы ушли выпивать к знакомым. Вернувшись, они увидели, что мужчина так и лежит на полу. Подруга вытащила его на улицу, еще раз избила и оставила на снегу, решив, что пенсионер сам придет в себя и уйдет.
Тело потерпевшего обнаружила хозяйка жилища утром 24 января. В ведомстве добавили, что мужчина скончался на месте происшествия.
Помимо этого, во время следствия выяснилось, что в ноябре женщина проникла в чужой дом и похитила оттуда цифровой спутниковый приемник и машинку для стрижки волос. А в декабре она незаконно побывала в жилище еще одного знакомого.
За свои преступления женщина получила 10 лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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