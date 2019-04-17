Женщина избила пенсионера и оставила его умирать на снегу

Как сообщили в пресс-службе областного СУ СКР, 24 декабря женщина пришла к подруге, чтобы выпить. В это время на кухне лежал пьяный 66-летний местный житель. Хозяйка дома рассказала гостье, что пустила его домой, а после попросила уйти. В ответ пенсионер накричал на нее.

Подруга решила наказать незваного гостя и избила его. После приятельницы ушли выпивать к знакомым. Вернувшись, они увидели, что мужчина так и лежит на полу. Подруга вытащила его на улицу, еще раз избила и оставила на снегу, решив, что пенсионер сам придет в себя и уйдет.

Тело потерпевшего обнаружила хозяйка жилища утром 24 января. В ведомстве добавили, что мужчина скончался на месте происшествия.

Помимо этого, во время следствия выяснилось, что в ноябре женщина проникла в чужой дом и похитила оттуда цифровой спутниковый приемник и машинку для стрижки волос. А в декабре она незаконно побывала в жилище еще одного знакомого.

За свои преступления женщина получила 10 лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, пишет ИА «Пенза-Пресс».