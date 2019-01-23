Жена и пензенские полицейские два месяца искали «загулявшего» мужчину

Самарец приехал в село Старая Каменка Пензенской области к своему сыну. 30 ноября он уехал, но домой так и не вернулся. Родственники не знали, что с ним, поэтому сожительница мужчины написала заявление в полицию, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Полицейским удалось найти мужчину. Он рассказал, что 30 ноября из Старой Каменки на такси уехал к знакомому в Ульяновскую область, где и жил все это время.

Почему он так долго не возвращался домой, выясняют следователи. После проверки будет принято процессуальное решение, пишет ИА «Пенза-Пресс».