Жена и пензенские полицейские два месяца искали «загулявшего» мужчину

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23 января 2019, 17:58Общество
В Пензенской области проводят проверку по факту исчезновения 34-летнего мужчины.
Самарец приехал в село Старая Каменка Пензенской области к своему сыну. 30 ноября он уехал, но домой так и не вернулся. Родственники не знали, что с ним, поэтому сожительница мужчины написала заявление в полицию, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
Полицейским удалось найти мужчину. Он рассказал, что 30 ноября из Старой Каменки на такси уехал к знакомому в Ульяновскую область, где и жил все это время.
Почему он так долго не возвращался домой, выясняют следователи. После проверки будет принято процессуальное решение, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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