«Желудок сдавил легкие». Пензенцы рассказали о котике с жуткой болезнью

Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети о котике с тяжелой болезнью.

«Котику резко стало плохо, он тяжело дышал и делал отхаркивающие рвотные движения. Мы срочно повезли его на рентген. Оказалось, что малыш – в тяжелой ситуации. Есть подозрение, что у него – диафрагмальная грыжа. По сути, желудок ушел в грудную клетку, сдавив легкие», - написали волонтеры в группе соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники фонда добавили, что малыша уже записали на операцию, ее необходимо сделать срочно. Волонтеры опасаются, что котик не переживет наркоз.

Подробнее о пушистике и о том, как ему помочь, можно узнать здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».