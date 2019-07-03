«Желудок сдавил легкие». Пензенцы рассказали о котике с жуткой болезнью

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03 июля 2019, 12:03Общество
Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети о котике с тяжелой болезнью.
«Котику резко стало плохо, он тяжело дышал и делал отхаркивающие рвотные движения. Мы срочно повезли его на рентген. Оказалось, что малыш – в тяжелой ситуации. Есть подозрение, что у него – диафрагмальная грыжа. По сути, желудок ушел в грудную клетку, сдавив легкие», - написали волонтеры в группе соцсети «ВКонтакте».
Сотрудники фонда добавили, что малыша уже записали на операцию, ее необходимо сделать срочно. Волонтеры опасаются, что котик не переживет наркоз.
Подробнее о пушистике и о том, как ему помочь, можно узнать здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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