Железнодорожный район преображается к Новому году

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23 ноября 2017, 10:37Общество
Сотрудники администрации Железнодорожного района города Пензы проверили, как идут работы по новогоднему оформлению улиц.
Специалисты Горэлектросети начали включать световые новогодние элементы и конструкции на нескольких объектах, сообщает пресс-служба горадминистрации.
Так, подключен триколор на Сурском мосту, перетяжки по улице Чаадаева, консоли на улице Суворова. Кроме того, празднично оформлены фасады магазинов и торговых центров района, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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