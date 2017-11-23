23 ноября 2017, 10:37Общество Железнодорожный район преображается к Новому году Сотрудники администрации Железнодорожного района города Пензы проверили, как идут работы по новогоднему оформлению улиц.

Специалисты Горэлектросети начали включать световые новогодние элементы и конструкции на нескольких объектах, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Так, подключен триколор на Сурском мосту, перетяжки по улице Чаадаева, консоли на улице Суворова. Кроме того, празднично оформлены фасады магазинов и торговых центров района, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/v_zheleznodorozhnom_rayone_podgotovka_k_novomu_godu_idet_polnym_khodom_/

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