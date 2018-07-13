Желающие получить госуслуги в Неверкино не умещаются в помещении МФЦ

50 квадратных метров для 14 тысяч человек. Речь - о многофункциональном центре Неверкинского района, куда обращаются практически все взрослые жители из 15 сел. Слишком маленькое помещение не позволяет сотрудникам обслужить людей быстро и с комфортом. Для посетителей не предусмотрен и зал ожидания - своей очереди ждут либо в узком коридоре, либо на улице. Проблемы возникают в первой половине дня, когда идет основной поток клиентов.

Получить страховой полис или оформить трудовую книжку, зарегистрировать право собственности или оплатить налоги. За этими и многими другими услугами жители Неверкинского района приходят в местный многофункциональный центр. Каждый день сюда обращаются как минимум 30 человек. Причем, в основном, все приходят до обеда и тем самым создают большую очередь, которой здесь просто нет места. МФЦ размещается всего на 50 квадратных метрах - в одном из кабинетов здания районной администрации. Это помещение выделили, когда центр предоставления госуслуг здесь только открылся - в 2011 году. С каждым годом количество услуг, которые здесь можно получить, увеличивалось, росла посещаемость, и теперь тесно стало и посетителям и сотрудникам.



«За последний год особенно поток посетителей увеличился, и, конечно, мы бы хотели, чтобы у нас площадь немножечко расширилась, потому что зал ожидания совсем мал, и посетители получается рядышком с нами в толпе стоят», - сказала ведущий специалист МФЦ Неверкинского района Мария Байдюшева.

О неудобствах в центре, который создан ради комфорта населения, заговорили в начале 2017-го, когда на должность руководителя районного МФЦ пришел Александр Кяшкин. Он обратился в местную администрацию с просьбой выделить его организации новое помещение. Необходима площадь вдвое больше нынешней.

«Подобраны два помещения, которые по метражу достаточны, но сейчас вопрос решается о финансировании, чтобы произвести ремонт данного помещения и переехать МФЦ в более просторные помещения, чтобы соответствовать бренду всех МФЦ области», - отметил он.

Сейчас сотрудники МФЦ - в ожидании решения руководства местной администрации. Пока обещают, что многофункциональный центр сможет обрести новое помещение в 2019 году. Тем временем количество посетителей МФЦ выросло еще больше. Теперь здесь выполняют все пенсионные услуги, так как районное управление Пенсионного фонда было реорганизовано.