20 апреля 2017, 10:02Экономика Земетчинский сахзавод ждет увеличение посевных площадей Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в Москве встретился с руководителем Группы компаний «Продимекс» Игорем Худокормовым. Стороны обсудили развитие ОАО «Земетчинский сахарный завод», входящее в состав холдинга.

В Пензенской области это крупнейшее производство по переработке свеклы - градообразующее предприятие района. Иван Белозерцев отметил, что его работа значительно влияет на развитие экономики и обеспечение продовольственной безопасности региона, сообщили в пресс-центре облправительства.

Глава региона выразил надежду на то, что руководство и в дальнейшем будет заниматься модернизацией и расширением производства, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Предприятие должно выходить на новый уровень, увеличивать производственные площади, повышать урожайность и достигать более высоких показателей», – отметил губернатор.

Также он обратил особое внимание на социальные вопросы.

«Расширяя предприятие, необходимо обеспечить и должную оплату труда работникам», – пояснил Иван Белозерцев.

Игорь Худокормов подтвердил тот факт, что руководство ГК планирует развивать завод и увеличит посевные площади. Он поблагодарил главу региона за понимание стратегических целей и задач в области пищевой промышленности, подчеркнул актуальность переговоров.

«Важно, что наша встреча состоялась накануне посевной кампании», – сказал он.

Экономика

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Источник фотографии: http://pnzreg.ru/news/2017/04/19/18025361