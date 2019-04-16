16 апреля 2019, 17:37Криминал

Земетчинский подросток перевел мошенникам за телефон его 27-кратную стоимость

В Земетчинском районе Пензенской области полицейские проводят проверку по факту мошенничества.

По данным пресс-службы регионального управления МВД, подросток увидел в социальной сети «ВКонтакте» объявление о продаже телефона за 5000 рублей. В ходе переписки с неизвестным он договорился о покупке. В течении десяти дней мальчик несколько раз перечислял на карту незнакомца деньги за товар, всего – 138 тысяч рублей. Почему сумма в несколько раз превысила стоимость гаджета, неизвестно. Однако телефон он так и не получил.

Отец несовершеннолетнего обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают тех, кто может быть причастен к преступлению, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал
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