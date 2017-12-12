12 декабря 2017, 19:53Криминал Земетчинский охотник может заплатить до 200 тыс руб за убитого лося Операция «Нетрезвый водитель», которую сотрудники Госавтоинспекции провели на окраине села Большая Ижмора Пензенской области, позволила выявить нарушителя. Правда, не приверженца алкоголя, а любителя незаконной охоты.

В автомобиле «УАЗ Хантер» находились несколько пассажиров, у них при себе были охотничьи ружья. В багажнике полицейские обнаружили мешки, в которых мужчины перевозили части туши животного, как выяснилось позднее - лося. 58-летний житель Земетчинского района пояснил, что отправился с друзьями охотиться на кабанов, для этого у них есть соответствующая лицензия. Сохатый попал, как говорится, под горячую руку.

«По словам подозреваемого, когда охотники спустили собак, через некоторое время он увидел в 30 метрах от себя лося и произвел в него два прицельных выстрела. Остальные участники охоты пояснили, что ничего не знали о действиях своего товарища. Впоследствии убитое животное разделали. Часть туши, а также топоры оставили в снегу. Следственно-оперативная группа обнаружила в указанном месте следы крови и шерсти лося, а также его шкуру», - сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит штраф до 200 тысяч рублей, исправительные работы на срок до двух лет либо арест до шести месяцев.

Криминал

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