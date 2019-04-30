Мировой рекорд? Пензенские аграрии вспахали за сутки 652 гектара земли

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30 апреля 2019, 19:52Общество
В Земетчинском районе Пензенской области аграрии на одном тракторе за сутки вспахали 652 гектара земли. Этот показатель, как заверяют организаторы эксперимента, тянет на рекорд не только общероссийского, но и мирового уровня.
За рулем трактора три раза менялся оператор, они договорились разделить сутки на три смены и распределили их между собой.
«Следили за рулем и самим орудием, чтобы на разворотах не выехать за пределы поля и ничего не зацепить. У нас была радиосвязь, по которой разгадывали сканворды, чтобы не было скучно», - рассказал специалист компании по производству сельскохозяйственной техники Николай Сергиенко.
Трактор мощностью 542 лошадиных силы дозаправляли два раза, делая остановку не более чем на семь-десять минут. В режиме расхода топлива 13 литров в час, техника финишировала за 13 минут до истечения отданных на пахоту суток.
Операторов, проработавших суточный круг, и всех причастных приветствовали представители компании-производителя данного чуда техники. И торжественно объявили: цель достигнута.
Итоговый результат: за сутки культиватором, прицепленным к трактору New Holland, обработано 562 гектара земли. Это рекорд производительности в России и, по словам организаторов, возможно и мировой тоже. Осталось официально зарегистрировать результат.
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