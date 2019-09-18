18 сентября 2019, 15:34Общество

Земетчинские аграрии первыми приступили к уборке кукурузы

В Пензенской области началась уборка кукурузы, и первыми взялись за сбор культуры аграрии Земетчинского района.

По данным пресс-службы регионального минсельхоза, работникам сельского хозяйства необходимо убрать зерно с площади свыше 30 тыс. гектаров, что превышает прежнюю планку - в 2018 году все аграрии собрали урожай культуры с площади 28,8 тыс. гектаров.

Напомним, что по данным Пензастата, на 1 сентября 2019 года, в областных хозяйствах фермерами было накопано 220,7 тыс. т картофеля, намолочено 1630,3 тыс. т зерна, а также получено 65,6 тыс. т овощей открытого и закрытого грунта, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%BA%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%81%D0%B1-%D0%BA%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-1690387/

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