Земетчинские аграрии первыми приступили к уборке кукурузы

В Пензенской области началась уборка кукурузы, и первыми взялись за сбор культуры аграрии Земетчинского района.

По данным пресс-службы регионального минсельхоза, работникам сельского хозяйства необходимо убрать зерно с площади свыше 30 тыс. гектаров, что превышает прежнюю планку - в 2018 году все аграрии собрали урожай культуры с площади 28,8 тыс. гектаров.

Напомним, что по данным Пензастата, на 1 сентября 2019 года, в областных хозяйствах фермерами было накопано 220,7 тыс. т картофеля, намолочено 1630,3 тыс. т зерна, а также получено 65,6 тыс. т овощей открытого и закрытого грунта, пишет ИА «Пенза-Пресс».