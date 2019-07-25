Земетчинец пострадал во время ремонта грузовика

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25 июля 2019, 14:36Происшествия
В Земетчинском районе Пензенской области произошла необычная авария.
По предварительным данным, 24 июля в 12.00 на 14 километре дороги «Десятое Октября-Никитовка» грузовик КамАЗ-55102 с полуприцепом, которым управлял 45-летний водитель, врезался в стоящий аналогичный автомобиль. Рядом с грузовиком находился его 51-летний владелец, в момент ДТП он ремонтировал авто.
В результате аварии пострадал мужчина, который находился на улице. В пресс-службе регионального управления ГИБДД уточнили, что автолюбителя с травмами доставили в больницу.
По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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