Земетчинец пострадал во время ремонта грузовика

По предварительным данным, 24 июля в 12.00 на 14 километре дороги «Десятое Октября-Никитовка» грузовик КамАЗ-55102 с полуприцепом, которым управлял 45-летний водитель, врезался в стоящий аналогичный автомобиль. Рядом с грузовиком находился его 51-летний владелец, в момент ДТП он ремонтировал авто.

В результате аварии пострадал мужчина, который находился на улице. В пресс-службе регионального управления ГИБДД уточнили, что автолюбителя с травмами доставили в больницу.

По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».