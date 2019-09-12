Земетчинец попал за решетку за неуплату штрафа

Житель поселка Земетчино Пензенской области не оплатил вовремя административный штраф, за это его наказали арестом.

Установлено, что сельчанин находился в общественном месте пьяным, за это его оштрафовали на 1000 рублей. Но мужчина не спешил платить деньги, тогда за дело взялись приставы.

«Составлен административный протокол за «Уклонение от исполнения административного наказания», после чего гражданина доставили к мировому судье», - сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

Судья назначил наказание - арест на пять суток. Но это не освобождает его от уплаты штрафа, пишет ИА «Пенза-Пресс».