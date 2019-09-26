Земетчинец попал за решетку за долги перед ребенком

Житель поселка Земетчино Пензенской области не платил ребенку алименты. В результате в отношении него возбудили административное дело.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП, за уклонение от уплаты алиментов мужчине назначили 80 часов обязательных работ, но он отказался их выполнять. Дело направили для рассмотрения мировому судье.

В результате земечинец получил семь суток административного ареста, а после он должен будет все-таки отработать предыдущее наказание и выплатить долги по алиментам, пишет ИА «Пенза-Пресс».