Земетчинец попал за решетку за долги перед ребенком

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26 сентября 2019, 12:36Общество
Житель поселка Земетчино Пензенской области не платил ребенку алименты. В результате в отношении него возбудили административное дело.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП, за уклонение от уплаты алиментов мужчине назначили 80 часов обязательных работ, но он отказался их выполнять. Дело направили для рассмотрения мировому судье.
В результате земечинец получил семь суток административного ареста, а после он должен будет все-таки отработать предыдущее наказание и выплатить долги по алиментам, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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