Земетчинец попал за решетку из-за отказа от отработки наказания

42-летнего жителя Земетчинского района Пензенской области посадили за решетку за уклонение от обязательных работ.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП, мужчина совершил административное правонарушение и должен был заплатить штраф. Он не сделал этого, за что получил 20 часов обязательных работ. Сельчанин не выполнил и их.

В результате мужчине назначили семь суток административного ареста. В пресс-службе добавили, что после отбывания наказания сельчанин все-таки должен будет выполнить обязательные работы, пишет ИА «Пенза-Пресс».