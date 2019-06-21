Земетчинец попал за решетку из-за отказа от отработки наказания

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21 июня 2019, 17:39Общество
42-летнего жителя Земетчинского района Пензенской области посадили за решетку за уклонение от обязательных работ.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП, мужчина совершил административное правонарушение и должен был заплатить штраф. Он не сделал этого, за что получил 20 часов обязательных работ. Сельчанин не выполнил и их.
В результате мужчине назначили семь суток административного ареста. В пресс-службе добавили, что после отбывания наказания сельчанин все-таки должен будет выполнить обязательные работы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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