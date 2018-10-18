Земетчинцы обеспокоены слухами о мусорном полигоне

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18 октября 2018, 12:36Общество
В «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс» поступило обращение от жителя Земетчино Пензенской области. Мужчина боится, что его поселок превратится во второй Волоколамск, потому что там якобы хотят строить мусорный полигон.
«Правда или нет, что в Земетчино построят мусорный полигон и туда будут свозить отходы из семи районов? Где его собираются строить конкретно, когда и кто, почему у нас?» - спросил он.
Информагентство направило официальный запрос в районную администрацию, где местных жителей успокоили.
«На территории Земетчинского района размещен один полигон ТБО [твердых бытовых отходов], расположенный в двух километрах от р.п. Земетчино по автодороге «Земетчино – Чернояр» площадью 9,4 га. Год ввода в эксплуатацию — 1996. Нормативный срок службы 25 лет. Степень заполнения - 70 %. Новый полигон ТКО [твердхы коммунальных отходов] в Земетчинском районе строиться не будет», - говорится в ответе.
В целом, система обращения с отходами изменится с января 2019 года. Земетчинский район отнесли к «Западной зоне», за которую будет отвечать ООО «Экопром», пишет ИА «Пенза-Пресс».
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