Земетчинца зарезали за нежелание покидать дом приятеля

43-летний мужчина погиб в результате пьяной драки. Трагедия случилась в октябре 2019 года в рабочем поселке Земетчино Пензенской области.

Установлено, что в этот день убитый находился у своего знакомого, распивал вместе с ним алкоголь, но когда хозяин дома решил лечь спать и попросил приятеля покинуть жилое помещение, тот воспротивился. Завязалась драка, в ходе которой 54-летний подозреваемый схватился за нож.

«Когда утром он обнаружил, что потерпевший скончался, то дождался вечера и пригласил знакомого, вместе с которым оттащили труп приятеля на расстояние 50 метров от своего дома в сторону железной дороги, где его и нашли полицейские», - рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

«Судебно-медицинской экспертизой установлено, что смерть мужчины наступила от колото-резаных ранений грудной клетки, осложнившихся массивной кровопотерей. 54-летний мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве», - прокомментировала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас следователи проводят комплекс следственных действий, чтобы установить все обстоятельства совершенного убийства.