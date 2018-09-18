Земетчинца арестовали за долг перед ребенком

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18 сентября 2018, 10:02Общество
Житель Зметчино Пензенской области задолжал алименты. Судебные приставы решили арестовать мужчину.
Арест десять суток - такое наказание настигло неплательщика, мужчина без уважительных причин не платил алименты более двух месяцев. Накопилось больше 50 тысяч рублей.
Мужчина объяснил это тем, что не может найти работу, так как нет подходящей. Сам он перебивается случайными заработками, поэтому и не хватает денег на выплату алиментов ребенку, сообщили в пресс-службе управления ФССП.
Если должник и дальше не будет уклоняться от уплаты, то в отношении него будет возбуждено уголовное дело, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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