«Зеленый день». Сбербанк готов порадовать пензенцев спецпредложениями

Подарки другим в собственный день рождения. Сбербанк отмечает праздник, 178 лет, и уже по традиции проводит для клиентов и друзей «Зеленый день».

«Зеленый день» - это самый выгодный день в году среди предложений Сбербанка.

«Традиционно мы предлагает клиентам скидки не только по банковским продуктам, но и от наших партнеров. На сегодняшний момент их более 100. Сбербанк - это не просто банк, это большая экосистема, куда входит более 30 партнеров. Добро пожаловать. Здесь вы реализуете свои мечты», - сказала управляющая пензенским отделением Сбербанка Марина Дементьева.

11 и 12 ноября клиенты банка могут воспользоваться специальными предложениями, к примеру, скидками на квартиры в новостройках или могут подать заявку на потребительский кредит на особых условиях.

Ознакомиться с ними можно будет на сайте www.sberbank.ru/178 или в офисах Сбербанка. В акции участвуют множество предложений от Сбербанка, экосистемы и партнеров. Для корпоративных клиентов банка акция продлится с 11 по 17 ноября.