Зебра Мартин из пензенского зоопарка ищет подругу жизни

Животное относится к подвиду зебр Чапмана. В российских зоопарках они встречаются редко, а доставить ее из-за рубежа тяжело, поэтому подобрать пару самцу не так-то просто, рассказали на страничке пензенского зоопарка в соцсетях.

«Мы надеемся, что в ближайшем будущем полосатый жеребец обзаведется своей долгожданной спутницей жизни! Ждем всех в гости посмотреть на красавца зебру Мартина», - написали сотрудники зоопарка.

Мартин попал в пензенский зоопарк в 2013 году, его подарили в честь 350-го дня рождения города. Зебру привезли Чехии, тогда ему было два года. Сейчас самец содержится в вольере со страусами, в природе эти животные также дружат.

Истории самых редких и колоритных обитателей зоопарка вы можете почитать здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».