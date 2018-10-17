Зебра Мартин из пензенского зоопарка ищет подругу жизни

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17 октября 2018, 12:34Общество
Руководство пензенского зоопарка подбирает для зебры по кличке Мартин пару.
Животное относится к подвиду зебр Чапмана. В российских зоопарках они встречаются редко, а доставить ее из-за рубежа тяжело, поэтому подобрать пару самцу не так-то просто, рассказали на страничке пензенского зоопарка в соцсетях.
«Мы надеемся, что в ближайшем будущем полосатый жеребец обзаведется своей долгожданной спутницей жизни! Ждем всех в гости посмотреть на красавца зебру Мартина», - написали сотрудники зоопарка.
Мартин попал в пензенский зоопарк в 2013 году, его подарили в честь 350-го дня рождения города. Зебру привезли Чехии, тогда ему было два года. Сейчас самец содержится в вольере со страусами, в природе эти животные также дружат.
Истории самых редких и колоритных обитателей зоопарка вы можете почитать здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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