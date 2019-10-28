28 октября 2019, 17:23Общество

«Здесь нет бизнес-класса». Пригожин снял видео в самолете на Пензу

28 октября певица Валерия и ее муж Иосиф Пригожин прибыли в Пензу. Продюсер снял видео из салона самолета в аэропорту «Домодедово».

Запись он опубликовал на своей страничке в Instagram.

«Здесь нет бизнес-класса, но это не страшно, мы - привыкшие к разным условиям. Может, у кого-то складывается впечатление, что мы все время в «шоколаде»», - сказал Иосиф Пригожин.

Он отметил, что всегда сопровождает супругу в качестве менеджера и продюсера.

Валерия прилетела в Пензу на свой концерт, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://www.instagram.com/p/B4KADDxo5mg/

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