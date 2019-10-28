«Здесь нет бизнес-класса». Пригожин снял видео в самолете на Пензу

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28 октября 2019, 17:23Общество
28 октября певица Валерия и ее муж Иосиф Пригожин прибыли в Пензу. Продюсер снял видео из салона самолета в аэропорту «Домодедово».
Запись он опубликовал на своей страничке в Instagram.
«Здесь нет бизнес-класса, но это не страшно, мы - привыкшие к разным условиям. Может, у кого-то складывается впечатление, что мы все время в «шоколаде»», - сказал Иосиф Пригожин.
Он отметил, что всегда сопровождает супругу в качестве менеджера и продюсера.
Валерия прилетела в Пензу на свой концерт, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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