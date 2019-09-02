Зданию бывшего дома культуры железнодорожников вернули духовный статус

На бывший дом культуры железнодорожников установили православный крест. Церемонию приурочили к официальному открытию в его стенах духовно-просветительского центра. В этом здании он появился не случайно. Дело в том, что до прихода к власти большевиков это был Богоявленский храм. В апреле 2019 года строение передали епархии и вернули статус. Там разовьют центр по методической епархиальной работе, однако сохранят и детские кружки.

Крест на бывшем доме культуры железнодорожников - как знак терпимости и надежды. Для православных его освящение стало символом возвращения зданию духовного статуса. Ведь первоначально, в досоветскую эпоху, это была Богоявленская церковь.

Сейчас в здании начинают реставрировать отдельные помещения, планы амбициозны - создать там духовно-просветительский центр, который бы объединил религиозное и дополнительное образование.

«Мы постарались совместить в себе два этих направления, здесь уже оборудован небольшой храм и продолжает действовать по своему предназначению здание, которое десятки лет выполняло функции места для образования детей, для их досуга, чтобы они занимались в различных кружках. Надеюсь, что эта добрая традиция сохранится», - сказал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Сейчас там занимаются около 400 детей. Это воспитанники воскресной школы, танцевальных кружков и театральных студий. В скором времени появятся такие направления, как иконопись и золотошвейное дело. По прогнозам организаторов, до конца 2019 года количество детей, которые смогут ходить в духовно-просветительский центр увеличится до полутора тысяч.

Духовно-просветительский центр осмотрел губернатор Иван Белозерцев. Он обратил внимание на классы для занятий хореографией и прикладным творчеством.

«Мне кажется, что это хорошее решение, что здесь будут заниматься творческие коллективы и работать православный центр, на это есть спрос. Толерантное отношение друг к другу очень важно. И туда, и туда будут ходить дети», - отметил Иван Белозерцев.

Подобные духовно-просветительские центры уже созданы в Кузнецке и Никольске. В планах - охватить ими еще несколько районов области. Пензенский будет в дальнейшем координировать их работу.