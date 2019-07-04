Бывший кинотеатр «Родина» может стать дворцом бракосочетания

В Пензе здание бывшего кинотеатра «Родина», которое долгое время находилось в запустении, ждет новая жизнь. 4 июля стало известно, что его удалось выкупить в областную собственность. Цена сделки - 28 миллионов рублей. Также объявлено, что историческое здание ждет масштабная реконструкция.

Бывший кинотеатр, последние годы не подающий признаков жизни, все же используется, хотя и не по назначению - на его крыше работает вышка мобильной связи. Внутри помещения, в основном, пустуют. Где когда-то демонстрировали кинофильмы - бетонный пол и осыпавшийся потолок. Но появилась надежда, что такому запустению придет конец - «Родину» выкупило министерство культуры и туризма Пензенской области. В планах - создать там дворец бракосочетания.

«Мы с мужем вспоминали, как 30 лет назад гуляли по парку, как ходили в этот кинотеатр, эти моменты нас взбудоражили, вызвали какое-то радость. Сейчас нам сказали, что здесь будет дворец бракосочетания. Это будет очень хорошо», - рассказали жители Пензы Вячеслав и Галина Артамоновы.

Кинотеатр «Родина» строился не на пустом месте там за несколько веков до закрытия в 20-х годах XX века существовала Никольская церковь. Так что в недалеком будущем пары, которые захотят оформить свои отношения в данном здании, в каком-то смысле будут заключать свои браки на небесах.

Православные молодожены смогут венчаться в располагающемся рядом Спасском соборе. Сделать такой прекрасный подарок молодым еще два года назад предложил губернатор Иван Белозерцев. За это время, в результате переговоров, удалось снизить стоимость объекта со 100 до 28 миллионов рублей. Но если при покупке удалось сэкономить, то реконструкция может оказаться дорогостоящей. За время бездействия здание заметно обветшало.

«Конечно, предстоит очень большая работа по проектированию и реконструкции здания, потому что его только приобрели в собственность. Оно довольно-таки много лет не эксплуатировалось, простаивало и, конечно, задача органов власти заключалась в том, чтобы вернуть его к жизни», - сказала руководитель пресс-службы губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина.

О каких-либо конкретных сроках открытия в здании бывшего кинотеатра дворца бракосочетания речь пока не идет. Ясно только, что это - дело не одного года. Ведь кроме реконструкции самого здания, встанет вопрос благоустройства прилегающей территории.