Завод в Леонидовке планируют перепрофилировать

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21 марта 2018, 19:33Общество
В ходе визита в Пензенскую область начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия рассказал о дальнейшей судьбе объекта «Леонидовка», где на протяжении нескольких лет уничтожали химическое оружие. Ликвидационные работы запланированы до 2022 года, но, по словам Валерия Капашина, срок будет сокращен почти на год.
«Мы пытаемся завершить работы, чтобы, сотрудники предприятия остались на своих местах и получали ту же достойную заработную плату, независимо от того, кто из инвесторов получит завод в собственность», - рассказал Валерий Капашин.
Завод, вероятнее всего, будет перепрофилирован в промышленную производственную площадку. Уже сейчас ведутся переговоры с потенциальными инвесторами. Однако сначала предстоит сделать объект полностью безопасным.
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