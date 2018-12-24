Завершилось голосование по присвоению имени пензенскому аэропорту

Пензенский аэропорт обрел индивидуальность. Стало известно, что он получит имя публициста Виссариона Белинского. Его кандидатура победила по итогам второго тура голосования конкурса «Великие имена России».

Публицист Виссарион Белинский по итогам голосования набрал 46%, оставив позади писателя Александра Куприна с 38%. Третье место занял Василий Ключевский с показателем в 16%. Голосование по накалу, пожалуй, не уступало политическим выборам, пришлось даже проводить несколько туров.

Безоговорочным лидером первого тура стал Михаил Лермонтов, но это имя Пенза уступила Минеральным Водам. Свою роль сыграли обидные несколько процентов, а во втором туре победил Виссарион Белинский. Почему все-таки он? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно прогуляться по городу.

Всего в городе в его честь установлено четыре памятника. Для сравнения, Лермонтову посвящены только два.

Самый известный памятник Белинскому находится напротив драматического театра. В парке имени литературного критика стоит бюст, а возле главного корпуса педагогического университета его имени - также его скульптура. Как оказалось, Виссарион Белинский, несмотря на исключительно культурное поле деятельности, не так уж далек от воздушного пространства. Его именем в 1985 году назвали астероид, официально он называется «3747-Белинский». В аэропорту, который теперь тоже причастен к личности критика, пока имя неистового Виссариона визуального нигде не отмечено.

«Итоги голосования будут считаться официальными после того, как президент подпишет приказ о присвоении аэропорту имени, а пока эта информация только на сайте», - сказала начальник службы организации перевозок пензенского аэропорта Александра Кулаева.

Новый вид электронного табло вместе с дополнительными табличками с именем Белинского появятся в воздушной гавани Пензы, по оценкам администрации аэропорта, после Нового года.