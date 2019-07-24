Застрожный рассказал о мистике в картинной галерее

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24 июля 2019, 13:02Общество
Директор пензенской областной картинной галереи им. К. А. Савицкого Кирилл Застрожный рассказал в Сети о необъяснимых явлениях, которые он повстречал во время ночной экскурсии.penza-press.ru
«Коллега по Twitter задавал вопрос о необъяснимых явлениях в нашей галерее, обещал ему ответить после ночной экскурсии, если увидим что-то. И вот, пожалуйста, - фото двери в зал Франции в совершенно неосвещенном коридоре. На свету там ничего нет», - написал Кирилл Застрожный в своем Twitter-аккаунте.
Пользователи в комментариях к посту начали гадать, что же это такое? Некоторые предположили, что изображение похоже на двух маленьких котят и банку, кто-то подумал, что это утки и паяльная лампа. Сам директор галереи отметил, что серая масса похожа на башмаки генерала Селиверстова [в 1867-1872 годах был пензенским губернатором].
«Страшно подумать, что появится во время следующей экскурсии», - ужаснулась подписчица Вера.
«Я тоже в ужасе, только бы не дух Церетели с памятником Петру, это будет просто катаклизм настоящий!» - ответил ей Кирилл Застрожный.
Что же это было на самом деле – остается загадкой, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Коллега по твиттеру задавал вопрос о необьяснимых явлениях в нашей галерее,обещал ему ответить после ночной экскурсии, если, что увидим.И вот пожалуйста, фото двери в зал Франции в совершенно не освещённом коридоре, а на ней...?! Вот и мы думаем что? На свету там ничего нет. pic.twitter.com/sEOMqAlR6c— Кирилл Застрожный (@Zastrognyi_K) 21 июля 2019 г.
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