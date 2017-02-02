02 февраля 2017, 17:59Криминал

Застолье двух пензенцев закончилось поножовщиной

В Пензенской области после совместного распития спиртных напитков один из мужчин оказался на больничной койке, второй - в отделении полиции. В разгар застолья между знакомыми возник конфликт. Один из приятелей схватился за нож.

«Прибыв на место происшествия, сотрудниками полиции было установлено, что потерпевшему были причинены два проникающих колото-резаных ранения в область шеи и в область живота, после чего данный гражданин был госпитализирован в одно из медучреждений г. Пензы», - рассказала следователь СО ОМВД России по Бессоновскому району Пензенской области Татьяна Ступина.

Стражи порядка установили причастность к совершению преступления 56-летнего жителя села Кижеватово Бессоновского района. Подозреваемый находится под стражей. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Криминал
просмотров 87
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ