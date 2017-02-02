02 февраля 2017, 17:59Криминал Застолье двух пензенцев закончилось поножовщиной В Пензенской области после совместного распития спиртных напитков один из мужчин оказался на больничной койке, второй - в отделении полиции. В разгар застолья между знакомыми возник конфликт. Один из приятелей схватился за нож.

«Прибыв на место происшествия, сотрудниками полиции было установлено, что потерпевшему были причинены два проникающих колото-резаных ранения в область шеи и в область живота, после чего данный гражданин был госпитализирован в одно из медучреждений г. Пензы», - рассказала следователь СО ОМВД России по Бессоновскому району Пензенской области Татьяна Ступина.

Стражи порядка установили причастность к совершению преступления 56-летнего жителя села Кижеватово Бессоновского района. Подозреваемый находится под стражей. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Криминал

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