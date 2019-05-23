Засохшая каша на кислом молоке. Пензенцам подкинули котенка с сухпайком

«Ребят, подкидыватели, ну прекратите нас так баловать! Ведь вы преподнесли нам в священный дар не только котенка, но и такие богатства в виде засохшей каши в кислом молоке. Это ведь даже на корм собирать не надо, такими царскими яствами можно кормиться месяцами.

Подкидыватели прочли злостные посты про перемотанные коробки и пакеты, поэтому в этот раз просто посадили котенка на деревяшку. Как этот малыш додумался сидеть смирно, не попал под колеса и не был раздавлен - загадка.

А если серьезно, котят мы вообще не берем. Не потому, что злые, а потому что в большом скоплении животных, слишком высок риск заражения вирусами, особенно при слабом котячьем иммунитете. Поэтому, если вы думаете, что подбросив нам котенка, вы его спасли, это совершенно не так. Риск, что этот малыш умрет, слишком высок», - рассказали волонтеры в своей группе соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники фонда «Рука помощи бездомным животным» назвали малыша Максик. Теперь им необходимо обработать котенка и сделать ему прививки. О том, как помочь пензенцам с содержанием пушистого комочка, можно узнать здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».