25 апреля 2017, 14:31Общество Заслуженный строитель РФ Валентин Журавлев отмечает 80-летие 25 апреля день рождения отмечает генеральный директор компании «Пензастрой» Валентин Журавлев. Заслуженный строитель Российской Федерации, один из организаторов строительства в Пензе и области отмечет 80-летие. К поздравлениям присоединяется и телеканал «Экспресс».

Старт продаж квартир в новом доме - как подарок ко дню рождения! Генеральному директору компании «Пензастрой» Валентину Журавлеву – 80.

Те, кто близко знаком с Валентином Михайловичем знают: процесс рождения нового дома для него всегда волнителен, несмотря на то, что за плечами строительство сотен объектов. Потому бригада не удивляется, когда видит Журавлева на строительной площадке. О своем появлении он обычно никого не предупреждает, просто прогуливается по окрестностям, как обычный прохожий.

Микрорайон «Лукоморье» - любимое детище Валентина Михайловича. Квартиры в новом доме традиционно проданы, почти все. Многое в «Лукоморье» Журавлев успел сделать еще до кризиса, когда никто и предположить не мог трудностей, с которыми компания столкнулась сейчас.

Микрорайон «Лукоморье» - это маленькая Швейцария в окрестностях Пензы. Аккуратные домики, как на картинке в туристических журналах, благоустроенная территория и легендарное качество «Пензастрой». Так сейчас уже никто не строит. При этом честная управляющая компания, которая не «ошибается» в свою пользу. Жители «Лукоморья» знают, кого за это благодарить.

Валентин Михайлович в разные эпохи строил разную Пензу. А начинался путь большого человека в маленьком селе Наровчатского района. Родную землю Журавлев не забывает, многое в Наровчате построено его усилиями.

Самостоятельную жизнь Валентин Михайлович начал рано, уже в 14 лет поступил в пензенский строительный техникум, чтобы как можно раньше подставить плечо семье, которая, как и многие в те годы, жила бедно. Затем была служба в армии на Соловках, северный флот. Затем, пройдя все ступени строительного ремесла, в 1975 году возглавил трест «Жилстрой».

В советские времена говорили: все, что в Пензе построено из кирпича, строил Журавлев. Помимо жилых домов, детских садов, школ, были построены здание городской администрации, кинотеатр «Салют», «Современник», спорткомплекс «Рубин» и многое другое.



Шли годы, и стилистика советской эпохи сменилась на современную. Однако адаптироваться к реалиям нового времени оказалось не так просто. Журавлев любит говорить про себя, что бизнесом заниматься он так и не научился. Работа – это жизнь. А жизнь не сводится к категориям чистой прибыли и рентабельности. Он жил и строил, подбирал людей по себе. А когда настало время жесткого и расчетливого управления, Журавлев осознал, что перестроиться уже вряд ли сможет.



Пенза, преобразившаяся благодаря его таланту, навсегда сохранит в себе отпечаток его творческой энергии, которая даже сегодня, в день 80-летия, кажется, остается такой же, как десятилетия назад.

Общество

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