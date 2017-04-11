11 апреля 2017, 11:09Культура Заслуженная артистка РСФСР Вера Аношина скончалась на 82-м году жизни Заслуженная артистка РСФСР, певица Вера Аношина скончалась на 82-м году жизни. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в своем микроблоге в "Твиттере".

«Ушла из жизни замечательная певица, заслуженная артистка РСФСР, первая исполнительница песен «18 лет» и «Милая роща» Вера Степановна Аношина», – написал Иван Белозерцев в своем микроблоге в «Твиттере» днем 11 апреля.

Глава региона принес соболезнования родным и близким Веры Аношиной, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Глубокие соболезнования родным и близким, всем, кто знал и любил Веру Степановну за ее талант, чистое сердце и открытую душу», – написал Иван Белозерцев.

Вера Аношина родилась 27 мая 1935 года в деревне Безобразовка (сейчас – Сосновка) Кузнецкого района Пензенской области. С 1957 года она была солисткой Пензенского русского народного хора под руководством Октября Гришина, с 1965 года – солисткой пензенской филармонии. Вера Аношина приобрела особую известность, благодаря тому, что стала первой исполнительницей песен «18 лет» и «Милая роща».

Ушла из жизни замечательная певица,заслуженная артистка РСФСР,первая исполнительница песен «18 лет» и «Милая роща» Вера Степановна Аношина — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 11 апреля 2017 г.









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Источник фотографии: скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=78EXu5WUfVk