16 ноября 2017, 15:37Общество Заречный стал самым благоустроенным городским округом Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подвел итоги регионального конкурса на самое благоустроенное муниципальное образование.

Населенные пункты области оценивали по уровню развития жилищно-коммунального хозяйства и созданию комфортной среды за минувший год. Лучшим муниципальным образованиям предоставили премию на дальнейшее благоустройство территорий. Общий призовой фонд конкурса составил 20 млн рублей, сообщает пресс-центр облправительства.

«Обращаю внимание глав муниципальных образований, что эти средства должны быть направлены на те цели, которые указаны в положении о конкурсе», – уточнил Иван Белозерцев.

В частности, не менее 90% премии необходимо потратить на решение вопросов местного значения, имеющих отношение к благоустройству.

Губернатор подчеркнул, что особенно это касается сельских населенных пунктов.

«Глава района своим решением не имеет права забрать деньги из сельсовета, средства должны пойти именно на развитие этих территорий, министерству финансов области следует взять это на жесткий контроль», – распорядился он.

Иван Белозерцев сообщил, что аналогичный конкурс пройдет и в 2018 году, на эти цели в бюджете планируется заложить не меньшую сумму.

Конкурс проводят для повышения активности органов местного самоуправления Пензенской области в проведении реформы отрасли жилищно-коммунального хозяйства, выявления наилучших результатов развития ЖКХ и благоустроенности муниципальных образований Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».

По информации пресс-центра областного правительства, места распредились следующим образом:

I категория – городские округа

1-е место - г. Заречный (1 млн. 800 тыс. руб.);

2-е место - г. Пенза (1 млн. 200 тыс. руб.);

3-е место - г. Кузнецк (1 млн. руб.)

II категория – городские поселения

1-е место - г. Городище Городищенского района (1 млн. 800 тыс. руб.);

2-е место - р.п. Башмаково Башмаковского района (1 млн. 500 тыс. руб.);

3-е место - р.п. Лунино Лунинского района (1 млн. 200 тыс. руб.);

Лауреатом I степени признан р.п. Беково Бековского района (600 тыс. руб.);

Лауреат II степени - р. п. Сура Никольского района (540 тыс. руб.);

Лауреат III степени - г. Нижний Ломов Нижнеломовского района (360 тыс. руб.)

III категория – сельские поселения с численностью населения свыше 3 тыс. человек

1 место - Вертуновский сельсовет Бековского района (1 млн. 800 тыс. руб.);

2 место - Махалинский сельсовет Кузнецкого района (1 млн. 500 тыс. руб.);

3 место - Бессоновский сельсовет Бессоновского района (1 млн. 200 тыс. руб.);

Лауреатом I степени стал Вадинский сельсовет Вадинского района (600 тыс. руб.);

Лауреатом II степени - Наровчатский сельсовет Наровчатского района (540 тыс. руб.);

Лауреатом III степени - Лопатинский сельсовет Лопатинского района (360 тыс. руб.)

IV – сельские поселения с численностью населения менее 3 тыс. человек

1 место - Большелукинский сельсовет Вадинского района (1 млн. 200 тыс. руб.)

2 место - Белынский сельсовет Пачелмского района (1 млн. руб.)

3 место - Каргалейский сельсовет Шемышейского района(800 тыс. руб.)

Лауреат I степени - Кевдо-Мельситовский сельсовет Каменского района (400 тыс. руб.);

Лауреат II степени - Н.Шаткинский сельсовет Камешкирского района (320 тыс. руб.);

Лауреат III степени - Лермонтовский сельсовет Белинского района(280 тыс. руб.).

Общество

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Источник фотографии: http://www.pnzreg.ru/news/2017/11/16/11054571

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