Заречный признали самым благоустроенным городом области

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10 августа 2018, 15:37Общество
В Пензенской области подвели итоги конкурса на звание самого благоустроенного муниципального образования региона.
Как сообщили в пресс-центре облправительства, конкурс проводился по четырем категориям, в том числе - городские округа и городские поселения.
Победители, призеры и лауреаты конкурса получат денежные премии, не менее 90% которых будет расходоваться на решение вопросов местного значения, включая обустройство мест массового отдыха и сбора твердых коммунальных отходов, приобретение материально-технических средств для благоустройства территории муниципального образования.
По итогам конкурса, в категории «Городские округа» первое место занял Заречный, город получит 1800 тысяч рублей. На втором месте – Пенза (1200 тыс. руб.), на третьем – Кузнецк (1000 тыс.руб).
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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