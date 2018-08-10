Заречный признали самым благоустроенным городом области

В Пензенской области подвели итоги конкурса на звание самого благоустроенного муниципального образования региона.

Как сообщили в пресс-центре облправительства, конкурс проводился по четырем категориям, в том числе - городские округа и городские поселения.

Победители, призеры и лауреаты конкурса получат денежные премии, не менее 90% которых будет расходоваться на решение вопросов местного значения, включая обустройство мест массового отдыха и сбора твердых коммунальных отходов, приобретение материально-технических средств для благоустройства территории муниципального образования.

По итогам конкурса, в категории «Городские округа» первое место занял Заречный, город получит 1800 тысяч рублей. На втором месте – Пенза (1200 тыс. руб.), на третьем – Кузнецк (1000 тыс.руб).

Пишет ИА «Пенза-Пресс».