Зареченский ТЮЗ порадует премьерами в юбилейном сезоне

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23 сентября 2018, 12:28Общество
Зареченскому ТЮЗу исполняется 25 лет. О том, какими постановками коллектив порадует зрителей в юбилейном театральном сезоне, говорили на радио «Эхо Пензы».
Новый сезон будет богатым на премьеры. В сентябре труппа представит постановку «В дороге» (12+) по пьесе советского драматурга Виктора Розова - в рамках федеральной программы «Культура малой родины».
«Мы второй раз участвуем в этом конкурсе. В прошлом году был поставлен спектакль «Бесприданница». Было приобретено световое и звуковое оборудование, планшет сцены был изменен. В этом году мы второй раз участвуем в этой программе. У нас будут две постановки, и также мы увеличиваем свои возможности световые и звуковые», - рассказала заместитель директора ТЮЗа г. Заречного Ирина Тришкина.
В октябре зареченцы и гости города увидят еще одну премьеру - детективную историю по пьесе Дона Нигро «Рейвенскрофт» (12+), а в ноябре - премьерный спектакль «Сны Алисы» (12+). Это синтез произведений Льюиса Кэрролла.
В декабре юных зрителей ждет сюрприз. В последний день уходящего года, 31 декабря, зареченский театр юного зрителя приглашает на «Ночь перед Рождеством» (6+) по мотивам произведений Николая Гоголя.
23 сентября 2018, 12:28Зареченский ТЮЗ порадует премьерами в юбилейном сезоне
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