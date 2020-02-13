Зареченский пенсионер в гараже хранил 500 литров суррогата

13 февраля 2020, 15:38Криминал
62-летнего жителя города Заречный Пензенской области наказали за покупку и продажу нелегального крепкого алкоголя.
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, мужчина с 20 июня по 22 ноября 2019 года покупал и хранил в своем гараже крупную партию неизвестного алкоголя. Кроме того, он продавал его. Во время оперативно-разыскных мероприятий у пенсионера приобрели 1000 бутылок емкостью 0,5 литров.
«Стоимость спиртного оценена почти в 165 тысяч рублей», - добавили в ведомтсве.
В результате зареченцу назначили штраф – 10 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
13 февраля 2020, 17:59В Пензе к волонтерам попал необычный зверек
13 февраля 2020, 17:37Пензенским религиозным организациям присвоят категории безопасности
13 февраля 2020, 17:06Пензенские школьники сразятся в футбольном матче
13 февраля 2020, 16:36В Пензе должник пытался отсудить деньги за отключенное электричество
13 февраля 2020, 16:07В центре Пензы три легковушки перекрыли проезд
13 февраля 2020, 15:38Зареченский пенсионер в гараже хранил 500 литров суррогата
13 февраля 2020, 15:04Пензенцы смогут бесплатно поплавать в бассейне дворца спорта «Олимпийский»
13 февраля 2020, 14:34В пензенском музее русской армии выставили экспонаты, возвращенные из-за рубежа