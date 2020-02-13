Зареченский пенсионер в гараже хранил 500 литров суррогата

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, мужчина с 20 июня по 22 ноября 2019 года покупал и хранил в своем гараже крупную партию неизвестного алкоголя. Кроме того, он продавал его. Во время оперативно-разыскных мероприятий у пенсионера приобрели 1000 бутылок емкостью 0,5 литров.

«Стоимость спиртного оценена почти в 165 тысяч рублей», - добавили в ведомтсве.

В результате зареченцу назначили штраф – 10 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».