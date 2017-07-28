30 июля 2017, 14:10Общество Зареченский инженер рассказал о любви к спорту Праздник всех, кто любит спорт, вне зависимости от профессии и возраста. День физкультурника, который отмечается ежегодно во вторую субботу августа, в 2017 году выпадает на 11 число. Многие жители нашей страны и Пензенской области - любители спорта - считают этот праздник своим.

Про электромагнитную совместимость Владимир Савин может рассказать многое. Мужчина вот уже на протяжении 36 лет работает в испытательном центре «НИКИРЭТ». Однако техника - не единственная любовь зареченца. Владимир Юрьевич - приверженец здорового образа жизни. Даже на работе находит время для занятия физкультурой, тем более что трудовая деятельность у него - не сидячая. Говорит, приходится здесь и побегать, и приборы весом в 30 киллограмов перемещать с места на место.

«У меня есть антенное поле, которое необходимо обкашивать, и различные работы по формированию испытательных полос, там необходимо и копать, и деревья пилить, и перемещать разные тяжести», - рассказал ведущий инженер испытательного центра «НИКИРЭТ» г. Заречный Владимир Савин.

Владимир Савин со спортом на «ты» вот уже полвека, при том, что зареченцу 62 года. Несмотря на возраст, мужчина принимает участие в соревнованиях различного уровня. Защищает честь родного предприятия, города и даже области. За активную спортивную деятельность Владимир Юрьевич в этом году стал победителем в одной из номинаций регионального смотра-конкурса среди физкультурников, спортивных семей и организаторов физкультурной работы. Спорту мужчина отводит в своей жизни значительное время

«От дома до работы порядка пяти километров в горку на велосипеде каждое утро езжу. Как минимум, три раза в неделю посещаю спортзал ПО «Старт», в которм пробегаю километров пять, потом иду силовую гимнастику делаю, потом играем в волейбол с командами», - рассказал он.

Владимир Савин занимается полиатлоном, легкой атлетикой, лыжными гонками, стрельбой. По его признанию, такой активный образ жизни уже вошел у него в привычку и, можно даже сказать, стал жизненной философией.

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