Зареченские сироты отвоевали право на жилье

Брату и сестре из города Заречного Пензенской области, которые остались без матери, не предоставили жилье.

Двойняшки обратились за помощью в прокуратуру. Оказалось, что опека над ребятами была установлена с 2011 года. В 2014-м ребят включили в список граждан, которых должны были обеспечить квартирами. Они должны были получить жилье в 2018 году, но родственники так и не обзавелись квадратными метрами.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, иск направили в суд. В результате, каждому из ребят предоставили по квартире в Заречном, пишет ИА «Пенза-Пресс».