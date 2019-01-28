Зареченские сироты отвоевали право на жилье

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28 января 2019, 15:04Общество
Брату и сестре из города Заречного Пензенской области, которые остались без матери, не предоставили жилье.
Двойняшки обратились за помощью в прокуратуру. Оказалось, что опека над ребятами была установлена с 2011 года. В 2014-м ребят включили в список граждан, которых должны были обеспечить квартирами. Они должны были получить жилье в 2018 году, но родственники так и не обзавелись квадратными метрами.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, иск направили в суд. В результате, каждому из ребят предоставили по квартире в Заречном, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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