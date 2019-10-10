Зареченские автобусы будут останавливаться у пензенского «Ростка»

С 10 октября автобусы из Заречного будут останавливаться в Пензе у стелы «Росток» на время ремонта Бакунинского моста.

Остановку на набережной водители автобусов будут делать как на пути в Пензу, так и в обратном направлении.

Как сообщили в пресс-службе администрации ЗАТО, после закрытия Бакунинского моста на ремонт руководство Заречного обратилось в министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области. Вопрос об организации новых остановок для удобства перемещения зареченцев по Пензе решили в течение недели.

Остановки у «Ростка» будут действовать до тех пор, пока не отремонтируют мост через Суру, пишет ИА «Пенза-Пресс».