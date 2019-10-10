Зареченские автобусы будут останавливаться у пензенского «Ростка»

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
10 октября 2019, 13:02Общество
С 10 октября автобусы из Заречного будут останавливаться в Пензе у стелы «Росток» на время ремонта Бакунинского моста.
Остановку на набережной водители автобусов будут делать как на пути в Пензу, так и в обратном направлении.
Как сообщили в пресс-службе администрации ЗАТО, после закрытия Бакунинского моста на ремонт руководство Заречного обратилось в министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области. Вопрос об организации новых остановок для удобства перемещения зареченцев по Пензе решили в течение недели.
Остановки у «Ростка» будут действовать до тех пор, пока не отремонтируют мост через Суру, пишет ИА «Пенза-Пресс».
10 октября 2019, 17:06«Магический перекресток». Пензенец рассказал о двух авариях в Терновке
10 октября 2019, 16:36Пензенская область будет сотрудничать с российской агрокомпанией
10 октября 2019, 16:04В пензенской библиотеке провели квест для читателей с участием театра «Кириллица»...
10 октября 2019, 15:34В Малосердобинском районе утонула пенсионерка
10 октября 2019, 15:04В центре Пензы ликвидировали рекламу запрещенных веществ
10 октября 2019, 14:34В Пензенской области уточнят наказание за предоставление недостоверных сведений о доходах...
10 октября 2019, 14:03Пензячка расплатилась в магазинах чужой картой – УМВД
10 октября 2019, 13:33Юный водитель Land Rover попал в больницу после ДТП в центре Пензы