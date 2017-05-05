05 мая 2017, 16:36Криминал Зареченку осудили за продажу косметического лосьона В городе Заречном Пензенской области местную жительницу осудили за продажу спиртосодержащей непищевой продукции.

Как пишет ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на газету «Заречье Сегодня», женщина на крытом рынке за 25 руб. продала косметический лосьон, в котором содержится 75% этилового спирта.

Женщина не призналась в том, что продавала запрещенный товар.

Однако вина ее была доказана в суде. В результате горожанке назначили наказание в виде штрафа в размере 1500 рублей.

Постановление суда в законную силу не вступило.

Криминал

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