Зареченку осудили за продажу косметического лосьона

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05 мая 2017, 16:36Криминал
В городе Заречном Пензенской области местную жительницу осудили за продажу спиртосодержащей непищевой продукции.
Как пишет ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на газету «Заречье Сегодня», женщина на крытом рынке за 25 руб. продала косметический лосьон, в котором содержится 75% этилового спирта.
Женщина не призналась в том, что продавала запрещенный товар.
Однако вина ее была доказана в суде. В результате горожанке назначили наказание в виде штрафа в размере 1500 рублей.
Постановление суда в законную силу не вступило.
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