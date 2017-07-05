05 июля 2017, 14:32Криминал Зареченка ударила сожителя ножом в грудь Жительницу Заречного Пензенской области подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

34-летнего мужчину с проникающим ножевым ранением грудной клетки доставили в больницу Заречного. Сообщение об этом поступило в полицию города.

«Сотрудники полиции установили, что потерпевшего ударила ножом 33-летняя сожительница. Она была опрошена и призналась в содеянном», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело, полицейские проверяют все обстоятельства произошедшего, пишет ИА «Пенза-Пресс».

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