Зареченка получит жилье с помощью прокуратуры

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06 декабря 2017, 12:37Общество
Жительница города Заречного Пензенской области обратилась за помощью в прокуратуру, поскольку ей не предоставили жилье как сироте.
В результате прокурорской проверки установлено, что 19-летняя зареченка относится к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Отец и мать девушки были лишены родительских прав, и ее воспитывала бабушка. Своего жилья у нее нет.
Чтобы восстановить нарушенные права девушки, прокуратура Заречного обратилась в суд с иском к администрации о предоставлении ей благоустроенного жилого помещения, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.
Суд иск полностью удовлетворил, решение вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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