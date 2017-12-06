06 декабря 2017, 12:37Общество Зареченка получит жилье с помощью прокуратуры Жительница города Заречного Пензенской области обратилась за помощью в прокуратуру, поскольку ей не предоставили жилье как сироте.

В результате прокурорской проверки установлено, что 19-летняя зареченка относится к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Отец и мать девушки были лишены родительских прав, и ее воспитывала бабушка. Своего жилья у нее нет.

Чтобы восстановить нарушенные права девушки, прокуратура Заречного обратилась в суд с иском к администрации о предоставлении ей благоустроенного жилого помещения, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Суд иск полностью удовлетворил, решение вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

просмотров 79

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: