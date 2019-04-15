Зареченка лишилась жизни за то, что взяла фото из чужого паспорта

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
15 апреля 2019, 17:43Криминал
19-летнего жителя города Заречного Пензенской области подозревают в причинении смерти 32-летней знакомой.
По данным следствия, 10 апреля парень находился у своей знакомой в компании еще двух приятелей. Они выпивали. Гость начал ссориться с хозяйкой жилища, потому что та взяла из его паспорта фото родственницы. Дебошир набросился на зареченку и избил ее. Через некоторое время женщина скончалась. Тело обнаружила мать потерпевшей 12 апреля.
Молодого человека задержали, в настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».
15 апреля 2019, 19:53В селе Ольшанка загорелось поле
15 апреля 2019, 19:51Пензенский «Зенит» может вернуться в профессиональную лигу
15 апреля 2019, 19:46С начала сезона пензенские охотники 17 раз преступили закон
15 апреля 2019, 19:41Пермский театр «У Моста» вновь покорил сердца пензенцев
15 апреля 2019, 19:38В Пензе проходит турнир по художественной гимнастике «Сурская весна»
15 апреля 2019, 19:31Стала известна судьба дома на ул. Калинина, где обрушилась часть стены
15 апреля 2019, 19:28Пензенцы написали «Тотальный диктант-2019»
15 апреля 2019, 19:23Жительница культурной столицы обманула пензенского пенсионера