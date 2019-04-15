Зареченка лишилась жизни за то, что взяла фото из чужого паспорта

По данным следствия, 10 апреля парень находился у своей знакомой в компании еще двух приятелей. Они выпивали. Гость начал ссориться с хозяйкой жилища, потому что та взяла из его паспорта фото родственницы. Дебошир набросился на зареченку и избил ее. Через некоторое время женщина скончалась. Тело обнаружила мать потерпевшей 12 апреля.

Молодого человека задержали, в настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».