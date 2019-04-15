15 апреля 2019, 17:43Криминал

Зареченка лишилась жизни за то, что взяла фото из чужого паспорта

19-летнего жителя города Заречного Пензенской области подозревают в причинении смерти 32-летней знакомой.

По данным следствия, 10 апреля парень находился у своей знакомой в компании еще двух приятелей. Они выпивали. Гость начал ссориться с хозяйкой жилища, потому что та взяла из его паспорта фото родственницы. Дебошир набросился на зареченку и избил ее. Через некоторое время женщина скончалась. Тело обнаружила мать потерпевшей 12 апреля.

Молодого человека задержали, в настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал
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Источник фотографии: http://penza.sledcom.ru/news/item/1336908/

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