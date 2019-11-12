Зареченка доверилась незнакомцам и потеряла 150 тысяч

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12 ноября 2019, 13:02Криминал
В Пензенской области 50-летняя зареченка написала заявление в полицию. Со счета ее карты украли крупную сумму.
Сотрудникам полиции женщина рассказала, что ей позвонил мужчина, которой сказал, что он работает в банке. Собеседник сообщил зареченке, что с ее счета пытаются похитить деньги, но можно не допустить этого. Незнакомец попросил продиктовать данные пластиковой карточки, а также коды, поступающие на ее телефон в SMS. Когда она выполнила просьбу, обнаружила, что списалось 7750 руб.
Через некоторое время женщине позвонила незнакомка – якобы сотрудница другого банка. И также сообщила, что на карту происходит атака мошенников. Жительница закрытого города повторила действия, как и в первый раз. В итоге с ее второго счета списали 143 269 руб., сообщили в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.
Полицейские начали проверку по факту кражи. Выясняется, кто может быть причастен к преступлению.
Пензенцам напоминают, что нужно всегда быть бдительными, особенно при общении с незнакомцами. В ведомстве в очередной раз подчеркнули, что с сообщениями о подозрительных операциях с картой могут сообщить только мошенники. Если поступил подобный звонок, лучше самим перезвонить в свой банк и уточнить всю информацию, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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