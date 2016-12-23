23 декабря 2016, 19:01Криминал Зареченеца осудят за контрабанду наркотиков В Пензе завершено расследование уголовного дела по факту контрабанды наркотиков. 31-летний житель Заречного признан виновным в совершении особо тяжких преступлений.

В ходе расследования установлено, что мужчина заказывал через интернет посылки с синтетическими наркотиками из Китая. Чтобы правоохранительным органам было сложнее выйти на его след, злоумышленник использовал поддельные паспорта.



«В своем гараже злоумышленник фасовал запрещенные вещества для дальнейшего сбыта. Через интернет он получал заказы на приобретение наркотиков и после поступления денежных средств выезжал в Пензу, где делал закладки, в которых оставлял товар», - сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Во время обыска квартиры злоумышленника стражи порядка изъяли около 200 граммов синтетических наркотиков. Также полицейские обнаружили поддельные паспорта и более двух миллионов рублей, предположительно, полученных от незаконного сбыта запрещенных веществ.

В настоящее время житель Заречного находится под стражей. Материалы уголовного дела направлены в суд.

Криминал

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