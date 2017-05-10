Зареченец сдал на металлолом чужой полуприцеп

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10 мая 2017, 14:27Криминал
Полицейские вернули пензенцу похищенное имущество. В дежурную часть обратился мужчина с заявлением о том, что у него украли полуприцеп. Все произошло недалеко от автодрома «Вираж».
Полуприцеп долгое время стоял там и не использовался. Возможно, поэтому на него и позарился злоумышленник. Установить похитителя чужого имущества помогли записи с камер видеонаблюдения.
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен 48-летний житель города Заречный, который пояснил, что он, ежедневно проезжая на своем автомобиле по улице Большая Арбековская, обратил внимание на полуприцеп, который находился на участке местности вблизи остановки общественного транспорта», - сообщила старший следователь отдела №2 следственного управления г. Пензы Юлия Ревунова.
Для того чтобы увезти полуприцеп со стоянки, злоумышленник арендовал автомобиль «МАЗ». Его водителя он ввел в заблуждение, сказав, что якобы купил технику. Похищенный полуприцеп стоимостью около 115 тысяч рублей, мужчина сдал в пункт приема металлолома.
В настоящее время злоумышленник находится под подпиской о невыезде, в отношении него возбуждено уголовное дело. Похитителю может грозить до пяти лет лишения свободы.
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