10 мая 2017, 14:27Криминал Зареченец сдал на металлолом чужой полуприцеп Полицейские вернули пензенцу похищенное имущество. В дежурную часть обратился мужчина с заявлением о том, что у него украли полуприцеп. Все произошло недалеко от автодрома «Вираж».

Полуприцеп долгое время стоял там и не использовался. Возможно, поэтому на него и позарился злоумышленник. Установить похитителя чужого имущества помогли записи с камер видеонаблюдения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен 48-летний житель города Заречный, который пояснил, что он, ежедневно проезжая на своем автомобиле по улице Большая Арбековская, обратил внимание на полуприцеп, который находился на участке местности вблизи остановки общественного транспорта», - сообщила старший следователь отдела №2 следственного управления г. Пензы Юлия Ревунова.

Для того чтобы увезти полуприцеп со стоянки, злоумышленник арендовал автомобиль «МАЗ». Его водителя он ввел в заблуждение, сказав, что якобы купил технику. Похищенный полуприцеп стоимостью около 115 тысяч рублей, мужчина сдал в пункт приема металлолома.

В настоящее время злоумышленник находится под подпиской о невыезде, в отношении него возбуждено уголовное дело. Похитителю может грозить до пяти лет лишения свободы.

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