20 января 2017, 14:39Криминал Зареченец пытался организовать сбыт «левого» алкоголя 32-летний житель Заречного пытался наладить в области сбыт контрафактного спиртного.

В июле 2016 года в одном из торговых центров на улице Аустрина он приобрел у неизвестного лица 45 бутылок немаркированного алкоголя. Часть продукции злоумышленник решил продать уже на следующий день за более высокую цену.

«Он привез 25 бутылок алкогольной продукции с заведомо поддельными специальными федеральными марками в помещение арендуемого им нестационарного павильона у дома 2а по улице Ленина в г. Заречном и дал указание реализовывать ее продавцам по 300 рублей за бутылку. Подсудимый признал себя виновным только в незаконной реализации алкогольной продукции», - рассказала прокурор управления прокуратуры Пензенской области Катерина Майорова.

Мужчине было назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Не согласившись с приговором, злоумышленник подал апелляционную жалобу, которую судебная коллегия оставила без изменений.

Криминал

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